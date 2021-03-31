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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 бер, 2021 09:26
x3mal пока моня до такого не дорос...хотя казалось бы сертификаты сильпо, пополняшки мобильных и куча другого.. но моня - слабаки
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omb
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Додано: Сер 31 бер, 2021 09:28
omb написав:
хотя казалось бы сертификаты сильпо, пополняшки мобильных и куча другого
Всё это такой же доход как вывод кешбека на карту и тут должен платиться ровно такой же подоходный налог. И не потому что там хочет Монобанк.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 кві, 2021 01:28
Кешбек на квітень - сум і нудьга. Уже кілька місяців картка виконує лише транзитну функцію, і в квітні нічого не зміниться
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AleksD
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Додано: Чет 01 кві, 2021 08:20
чипанулся номер чипа 2083706/653
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Чет 01 кві, 2021 08:22, всього редагувалось 1 раз.
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 кві, 2021 08:35
Мизантрóп написав:
чипанулся номер чипа 2083706/653
А мну не получилось ;(. Надо акк в инсте а я всецело unsocial
Но сам процесс доця показала
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Додано: Чет 01 кві, 2021 08:36
Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653
Правда, порт usb-c на глазном яблоке - во время зарядки неудобно
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Faceless
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Додано: Чет 01 кві, 2021 08:41
Faceless написав:
Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653
Правда, порт usb-c на глазном яблоке - во время зарядки неудобно
я через хобот))
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Мизантрóп
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Додано: Чет 01 кві, 2021 08:42
жену я зачипировал, ну на всяк случай
а мне вот не пришел запрос на чипирование. Старый я шоли?
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clientage
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