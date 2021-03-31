RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2234223522362237

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 109
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
46
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
39
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:56

  clientage написав:жену я зачипировал, ну на всяк случай
а мне вот не пришел запрос на чипирование. Старый я шоли? :cry:

свыней низзя. вернее можно, но не в глаз :lol:
clash
 
Повідомлень: 324
З нами з: 30.01.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:00

  Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653

А чего номер такой странный? У меня 0024708
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 06.08.19
Подякував: 828 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:17

  Flamingo написав:
  Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653

А мну не получилось ;(. Надо акк в инсте а я всецело unsocial :oops:
Но сам процесс доця показала :mrgreen:

Тоже не чипировался. Инстаграм? Ещё бы в тик-ток пригласили :?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14380
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7883 раз.
Подякували: 3809 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653

А чего номер такой странный? У меня 0024708

2083706 на все 653 аккавунта :wink:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 03.12.14
Подякував: 980 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2234223522362237
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Кочевник, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.