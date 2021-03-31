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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:56
clientage написав:
жену я зачипировал, ну на всяк случай
а мне вот не пришел запрос на чипирование. Старый я шоли?
свыней низзя. вернее можно, но не в глаз
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Додано: Чет 01 кві, 2021 09:00
Мизантрóп написав:
чипанулся номер чипа 2083706/653
А чего номер такой странный? У меня 0024708
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Додано: Чет 01 кві, 2021 09:17
Flamingo написав: Мизантрóп написав:
чипанулся номер чипа 2083706/653
А мну не получилось ;(. Надо акк в инсте а я всецело unsocial
Но сам процесс доця показала
Тоже не чипировался. Инстаграм? Ещё бы в тик-ток пригласили
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