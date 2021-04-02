У Flamingo індійський чіп, а у вас китайський. Як відомо, у Китаї Інстаграм заблокований.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 13:16
Додано: Чет 01 кві, 2021 16:01
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:32
Кстати, я тут давно заметил, что во времена замеса с ПУМБой у меня приложение обновилось с беты на общую версию. Думал, что потом вернётся обратно, как уже бывало, но нет.
Не то, чтобы сильно надо, но интересно - это у меня за отсутствие особых заслуг перед банкой, или это массово?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:36
ні, не масово, я з листопада 2017 р., то була бетка і залишилися бетка.
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