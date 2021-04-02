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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 111
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
47
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
40
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:16

  Intento написав:
  Flamingo написав:Надо акк в инсте
Чипировался с утра пораньше, но ни в каких инстаграмах отродясь не участвовал и моня молчал как рыба об лед. Что-то со мной не так )))

У Flamingo індійський чіп, а у вас китайський. Як відомо, у Китаї Інстаграм заблокований.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:01

  alex_zrazhevskyi написав:Ребята, это 1 апреля))) какое чипирование)) с праздником всех)

Заметьте : День дурака,а не дуры :wink:
С праздником, мужики! :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:32

Кстати, я тут давно заметил, что во времена замеса с ПУМБой у меня приложение обновилось с беты на общую версию. Думал, что потом вернётся обратно, как уже бывало, но нет.
Не то, чтобы сильно надо, но интересно - это у меня за отсутствие особых заслуг перед банкой, или это массово?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:36

  M-Audio написав:Кстати, я тут давно заметил, что во времена замеса с ПУМБой у меня приложение обновилось с беты на общую версию. Думал, что потом вернётся обратно, как уже бывало, но нет.
Не то, чтобы сильно надо, но интересно - это у меня за отсутствие особых заслуг перед банкой, или это массово?

ні, не масово, я з листопада 2017 р., то була бетка і залишилися бетка.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:06

melkh
после замены гаджета и переустановки приложения так и осталась бэта
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:31

  Мизантрóп написав:
  Faceless написав:
Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653
Правда, порт usb-c на глазном яблоке - во время зарядки неудобно

я через хобот))

Краще через п'ятачок @:)

А хтось щось може сказати про ліміти (вони здається зменшились) на вхід та вихід по р2р? Це точно не тільки в мене...
kreuz
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  #<1 ... 2235223622372238
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