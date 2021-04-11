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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 13:16
Intento написав: Flamingo написав:
Надо акк в инсте
Чипировался с утра пораньше, но ни в каких инстаграмах отродясь не участвовал и моня молчал как рыба об лед. Что-то со мной не так )))
У Flamingo
індійський чіп, а у вас китайський. Як відомо, у Китаї Інстаграм заблокований.
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klug
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:32
Кстати, я тут давно заметил, что во времена замеса с ПУМБой у меня приложение обновилось с беты на общую версию. Думал, что потом вернётся обратно, как уже бывало, но нет.
Не то, чтобы сильно надо, но интересно - это у меня за отсутствие особых заслуг перед банкой, или это массово?
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M-Audio
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:36
M-Audio написав:
Кстати, я тут давно заметил, что во времена замеса с ПУМБой у меня приложение обновилось с беты на общую версию. Думал, что потом вернётся обратно, как уже бывало, но нет.
Не то, чтобы сильно надо, но интересно - это у меня за отсутствие особых заслуг перед банкой, или это массово?
ні, не масово, я з листопада 2017 р., то була бетка і залишилися бетка.
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melkh
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Додано: Суб 03 кві, 2021 07:06
melkh
после замены гаджета и переустановки приложения так и осталась бэта
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хуторянка
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:31
Мизантрóп написав: Faceless написав:
Мизантрóп написав:чипанулся номер чипа 2083706/653
Правда, порт usb-c на глазном яблоке - во время зарядки неудобно
я через хобот))
Краще через п'ятачок @:)
А хтось щось може сказати про ліміти (вони здається зменшились) на вхід та вихід по р2р? Це точно не тільки в мене...
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kreuz
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Додано: Суб 03 кві, 2021 15:43
kreuz написав:
А хтось щось може сказати про ліміти (вони здається зменшились) на вхід та вихід по р2р? Це точно не тільки в мене...
29999 по Р2Р летало на днях.Шо опять или другие лимиты(поди догадайся)?
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Мизантрóп
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:17
kreuz написав: Мизантрóп написав:
я через хобот))
Краще через п'ятачок @:)
Хобот - то і є п'ятачок свинорила. Профдеформація.
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Aktus
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Додано: Пон 05 кві, 2021 09:38
Aktus написав: kreuz написав: Мизантрóп написав:
я через хобот))
Краще через п'ятачок @:)
Хобот - то і є п'ятачок свинорила. Профдеформація.
Згоден! Банкстери забетонували нашому брату не тільки задні ратички, а вже й передні, через що тепер доводиться за смачненьким самісіньким п'ятаком тягтися. От він у хобот і перекидається ))
Салком тепер обростати все важче й важче ((
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kreuz
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:25
А у кого-нибудь было такое, что через GooglePay бесконтактом оплата прошла, а в банке списания не видно, и баланс не уменьшился?
Через сколько времени они раздупляются?
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M-Audio
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