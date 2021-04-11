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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2236223722382239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 111
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
47
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
40
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:39

Re: Monobank

M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.

Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.

А что за продавец?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:53

  MASolomko написав:M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.

Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.


Это другое, тут явный сбой. Так получилось, что на одном терминале пришлось подряд несколько операций проводить, идентичных, разница в сумме. В банке не видна только одна из них, в GPay видны все.
M-Audio
 
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