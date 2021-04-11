M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.
Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.
А что за продавец?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:39
Re: Monobank
M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.
Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.
А что за продавец?
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:53
Это другое, тут явный сбой. Так получилось, что на одном терминале пришлось подряд несколько операций проводить, идентичных, разница в сумме. В банке не видна только одна из них, в GPay видны все.
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, idealstorm, malinin007, shelets, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|