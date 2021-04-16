M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.
Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.
А что за продавец?
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:39
Re: Monobank
M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.
Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.
А что за продавец?
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:53
Это другое, тут явный сбой. Так получилось, что на одном терминале пришлось подряд несколько операций проводить, идентичных, разница в сумме. В банке не видна только одна из них, в GPay видны все.
Додано: Чет 15 кві, 2021 19:01
Опять горох налажал.
Если переименовать сохранённую карту - пополниться с неё будет невозможно, будет выдавать ошибку.
Никогда такого не было и вот опять
Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:03
Re: Monobank
Додано: Суб 17 кві, 2021 08:59
"Наша система безпеки заблокувала цей платіж, будь ласка, скористайтеся альтернативами".
Первый раз сталкиваюсь здесь с таким. Вопрос: тут можно что-то сделать, чтобы они не умничали больше?
Как в "Альфе", например, заявление написать, что риски беру на себя?
Додано: Суб 17 кві, 2021 09:16
Можно зайти в Моно, тапнуть по переводу и разблокировать его, и со 2го-3го раза от таки пройдет.
Но такое уничание будет и дальше продолжаться
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