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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2236223722382239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
40
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:39

Re: Monobank

M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.

Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.

А что за продавец?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:53

  MASolomko написав:M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.

Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.


Это другое, тут явный сбой. Так получилось, что на одном терминале пришлось подряд несколько операций проводить, идентичных, разница в сумме. В банке не видна только одна из них, в GPay видны все.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 19:01

Опять горох налажал.
Если переименовать сохранённую карту - пополниться с неё будет невозможно, будет выдавать ошибку.
Никогда такого не было и вот опять
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:03

Re: Monobank

  mustbe написав:Никогда такого не было и вот опять
Сколько пользуюсь и этот функционал зачастую работал криво :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 08:59

"Наша система безпеки заблокувала цей платіж, будь ласка, скористайтеся альтернативами".

Первый раз сталкиваюсь здесь с таким. Вопрос: тут можно что-то сделать, чтобы они не умничали больше?
Как в "Альфе", например, заявление написать, что риски беру на себя?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 09:16

  M-Audio написав:"Наша система безпеки заблокувала цей платіж, будь ласка, скористайтеся альтернативами".

Первый раз сталкиваюсь здесь с таким. Вопрос: тут можно что-то сделать, чтобы они не умничали больше?
Как в "Альфе", например, заявление написать, что риски беру на себя?

Можно зайти в Моно, тапнуть по переводу и разблокировать его, и со 2го-3го раза от таки пройдет.
Но такое уничание будет и дальше продолжаться :evil:
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 09:54

  clientage написав:
  M-Audio написав:"Наша система безпеки заблокувала цей платіж, будь ласка, скористайтеся альтернативами".

Первый раз сталкиваюсь здесь с таким. Вопрос: тут можно что-то сделать, чтобы они не умничали больше?
Как в "Альфе", например, заявление написать, что риски беру на себя?

Можно зайти в Моно, тапнуть по переводу и разблокировать его, и со 2го-3го раза от таки пройдет.
Но такое уничание будет и дальше продолжаться :evil:

Что-то не вижу я, куда там можно было бы тапнуть. В процессе подтверждения я, конечно, нажал "подтвердить", а в истории, уже после отказа, есть только "Поставити запитання", которое отправляет в телеграм.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:04

  M-Audio написав:В процессе подтверждения я, конечно, нажал "подтвердить"

Повторная операция - скорее всего пройдёт успешно
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:06

  mustbe написав:
  M-Audio написав:В процессе подтверждения я, конечно, нажал "подтвердить"

Повторная операция - скорее всего пройдёт успешно

M-Audio, да-да, вы уже все сделали
Просто повторите
clientage
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  #<1 ... 2236223722382239
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