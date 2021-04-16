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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:39
M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.
Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.
А что за продавец?
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MASolomko
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:53
MASolomko написав:
M-Audio, например, у меня при оплате за проезд в городском транспорте на валидаторах.
Списание отобразиться, как в Gpay, так и у банка, когда терминал отправит операции на списание. Обычно, это делается в конце дня.
Это другое, тут явный сбой. Так получилось, что на одном терминале пришлось подряд несколько операций проводить, идентичных, разница в сумме. В банке не видна только одна из них, в GPay видны все.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 19:01
Опять горох налажал.
Если переименовать сохранённую карту - пополниться с неё будет невозможно, будет выдавать ошибку.
Никогда такого не было и вот опять
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mustbe
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 05:03
mustbe написав:
Никогда такого не было и вот опять
Сколько пользуюсь и этот функционал зачастую работал криво
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MASolomko
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:59
"Наша система безпеки заблокувала цей платіж, будь ласка, скористайтеся альтернативами".
Первый раз сталкиваюсь здесь с таким. Вопрос: тут можно что-то сделать, чтобы они не умничали больше?
Как в "Альфе", например, заявление написать, что риски беру на себя?
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M-Audio
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Додано: Суб 17 кві, 2021 09:16
M-Audio написав:
"Наша система безпеки заблокувала цей платіж, будь ласка, скористайтеся альтернативами".
Первый раз сталкиваюсь здесь с таким. Вопрос: тут можно что-то сделать, чтобы они не умничали больше?
Как в "Альфе", например, заявление написать, что риски беру на себя?
Можно зайти в Моно, тапнуть по переводу и разблокировать его, и со 2го-3го раза от таки пройдет.
Но такое уничание будет и дальше продолжаться
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clientage
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Додано: Суб 17 кві, 2021 09:54
clientage написав: M-Audio написав:
"Наша система безпеки заблокувала цей платіж, будь ласка, скористайтеся альтернативами".
Первый раз сталкиваюсь здесь с таким. Вопрос: тут можно что-то сделать, чтобы они не умничали больше?
Как в "Альфе", например, заявление написать, что риски беру на себя?
Можно зайти в Моно, тапнуть по переводу и разблокировать его, и со 2го-3го раза от таки пройдет.
Но такое уничание будет и дальше продолжаться
Что-то не вижу я, куда там можно было бы тапнуть. В процессе подтверждения я, конечно, нажал "подтвердить", а в истории, уже после отказа, есть только "Поставити запитання", которое отправляет в телеграм.
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M-Audio
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Додано: Суб 17 кві, 2021 10:04
M-Audio написав:
В процессе подтверждения я, конечно, нажал "подтвердить"
Повторная операция - скорее всего пройдёт успешно
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mustbe
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Додано: Суб 17 кві, 2021 10:06
M-Audio
mustbe написав: M-Audio написав:
В процессе подтверждения я, конечно, нажал "подтвердить"
Повторная операция - скорее всего пройдёт успешно
, да-да, вы уже все сделали
Просто повторите
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clientage
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