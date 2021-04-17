на правах оффтопа рестораны покупают свежемороженный лосось около 190 грн за кг , у них 750-1150 грн за кг ... да я понимаю свежий но блин
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:51
на правах оффтопа рестораны покупают свежемороженный лосось около 190 грн за кг , у них 750-1150 грн за кг ... да я понимаю свежий но блин
Додано: Суб 17 кві, 2021 22:06
yama
да, очень странно выглядит учитывая портрет клиента котобанка.
Чувствую, что без наклеек никто брать не будет даже с 50% скидки
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