на правах оффтопа рестораны покупают свежемороженный лосось около 190 грн за кг , у них 750-1150 грн за кг ... да я понимаю свежий но блин
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 кві, 2021 21:51
на правах оффтопа рестораны покупают свежемороженный лосось около 190 грн за кг , у них 750-1150 грн за кг ... да я понимаю свежий но блин
Додано: Суб 17 кві, 2021 22:06
yama
да, очень странно выглядит учитывая портрет клиента котобанка.
Чувствую, что без наклеек никто брать не будет даже с 50% скидки
Додано: Нед 18 кві, 2021 21:40
Re: Monobank
Сижу себе спокойно дома, никого не трогаю и тут вдруг прилетает пуш на подтверждение оплаты 52 грн. Не подтвердил, конечно. В поддержке говорят попытка пополнения телефона Киевстар через айбокс по предварительным данным в моем же городе.
Карта виртуальная, в основном используется для транзита и нечастых оплат с использованием GPay. Реквизиты вводил в приложениях (тянулки) ПУМБ, Sportbank, TAS2U, UKRSIB. Помимо приложений последний раз вводил реквизиты, наверное, в ноябре прошлого года (sweet.tv). В общем, не знаю, что это было.
Додано: Нед 18 кві, 2021 22:50
Re: Monobank
Додано: Нед 18 кві, 2021 23:10
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