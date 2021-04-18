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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2237223822392240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
40
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:51

  Amid написав:Если кому интересно, 15 апреля добавили партнёрку [url]sedora.com.ua[/url] 15%.
Действует до 30го. Пишут, что на все покупки. При первой покупке обещают +100 грн скидку от самой сеадоры.

на правах оффтопа рестораны покупают свежемороженный лосось около 190 грн за кг , у них 750-1150 грн за кг ... да я понимаю свежий но блин
yama
 
Повідомлень: 3476
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7108 раз.
Подякували: 757 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 22:06

yama
да, очень странно выглядит учитывая портрет клиента котобанка.
Чувствую, что без наклеек никто брать не будет даже с 50% скидки :D :D :D
idealstorm
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Повідомлень: 1559
З нами з: 06.03.09
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Подякували: 158 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 21:40

Re: Monobank

Сижу себе спокойно дома, никого не трогаю и тут вдруг прилетает пуш на подтверждение оплаты 52 грн. Не подтвердил, конечно. В поддержке говорят попытка пополнения телефона Киевстар через айбокс по предварительным данным в моем же городе.
Карта виртуальная, в основном используется для транзита и нечастых оплат с использованием GPay. Реквизиты вводил в приложениях (тянулки) ПУМБ, Sportbank, TAS2U, UKRSIB. Помимо приложений последний раз вводил реквизиты, наверное, в ноябре прошлого года (sweet.tv). В общем, не знаю, что это было.
ingtrans
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Повідомлень: 2682
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 22:50

Re: Monobank

  ingtrans написав:В общем, не знаю, что это было.
ошибка в номере карты скорее
Мизантрóп
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Повідомлень: 5743
З нами з: 03.12.14
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 23:10

  Мизантрóп написав:
  ingtrans написав:В общем, не знаю, что это было.
ошибка в номере карты скорее

Теж так думаю. Дивна сума для злодія.
klug
 
Повідомлень: 5668
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:06

  Мизантрóп написав:
  ingtrans написав:В общем, не знаю, что это было.
ошибка в номере карты скорее

Не уверен, но мне кажется, чтобы пришел запрос, нужно не только ошибиться в номере карты, но и угадать срок действия и CVV.
ingtrans
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Повідомлень: 2682
З нами з: 31.07.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 351 раз.
 
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  #<1 ... 2237223822392240
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