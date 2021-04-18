Elza написав:
Через айбокс пополнять мобилку не наличкой, а с карты при этом не иметь при себе карты, и вводить её номер...
А может кто-то не очень опытный, проверяет каким-то образом полученные данные?
Тем более, что из приложения пополнить и быстрее и дешевле.
Мизантрóп написав:
две цифры (алгоритм ЛУНА)по буху выходного дня вечером на пополняху трубы 50+2 на комис перепутаны- к гадалке не ходим.
CVC c CVV тоже не причём
Да, сумма не похожа на попытку мошенничества, но попасть на валидный номер другой карты, сделав ошибку в номере своей карты, на первый взгляд не так просто. Нужно ошибиться как минимум в двух цифрах, причем в данном случае вариант "перепутал 2 соседние цифры" не прокатит.