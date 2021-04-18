Elza написав:Через айбокс пополнять мобилку не наличкой, а с карты при этом не иметь при себе карты, и вводить её номер... А может кто-то не очень опытный, проверяет каким-то образом полученные данные?
Тем более, что из приложения пополнить и быстрее и дешевле.
Мизантрóп написав:две цифры (алгоритм ЛУНА)по буху выходного дня вечером на пополняху трубы 50+2 на комис перепутаны- к гадалке не ходим. CVC c CVV тоже не причём
Да, сумма не похожа на попытку мошенничества, но попасть на валидный номер другой карты, сделав ошибку в номере своей карты, на первый взгляд не так просто. Нужно ошибиться как минимум в двух цифрах, причем в данном случае вариант "перепутал 2 соседние цифры" не прокатит.
Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260 380443334095 Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.
Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260 380443334095 Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.
кто бы вам не позвонил говорите я сейчас сам позвоню (напишу) в банк и всё выясню. После этих фраз мошенник теряет адекватность или кидает трубку.
Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно.
А мне с час назад звонили из Службы безопасности НБУ Типа заблокировали платеж с моей карты и активно интересовались, клиентом каких банков я являюсь. Всё так чинно, с робобабой (или ее имитацией), уверенным командным голосом и знанием клиента по ФИО. До данных карт мы не дошли, мне не сильно интересно было с ними разговаривать.