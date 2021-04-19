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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 112
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
43%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
40
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:20

Re: Monobank

  Elza написав:Через айбокс пополнять мобилку не наличкой, а с карты при этом не иметь при себе карты, и вводить её номер...
А может кто-то не очень опытный, проверяет каким-то образом полученные данные?

Тем более, что из приложения пополнить и быстрее и дешевле.

  Мизантрóп написав:две цифры (алгоритм ЛУНА)по буху выходного дня вечером на пополняху трубы 50+2 на комис перепутаны- к гадалке не ходим.
CVC c CVV тоже не причём

Да, сумма не похожа на попытку мошенничества, но попасть на валидный номер другой карты, сделав ошибку в номере своей карты, на первый взгляд не так просто. Нужно ошибиться как минимум в двух цифрах, причем в данном случае вариант "перепутал 2 соседние цифры" не прокатит.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:54

Re: Monobank

Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260
380443334095
Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:00

  Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260
380443334095
Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.

кто бы вам не позвонил говорите я сейчас сам позвоню (напишу) в банк и всё выясню. После этих фраз мошенник теряет адекватность или кидает трубку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:06

Re: Monobank

  Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно.

А мне с час назад звонили из Службы безопасности НБУ :) Типа заблокировали платеж с моей карты и активно интересовались, клиентом каких банков я являюсь. Всё так чинно, с робобабой (или ее имитацией), уверенным командным голосом и знанием клиента по ФИО. До данных карт мы не дошли, мне не сильно интересно было с ними разговаривать.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:49

  vitaliian написав:
  Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260
380443334095
Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.

кто бы вам не позвонил говорите я сейчас сам позвоню (напишу) в банк и всё выясню. После этих фраз мошенник теряет адекватность или кидает трубку.

Фигушки. Банда настолько серьёзная, никакой адекватности не теряет. Прихожу домой - смотрю жена диктует по телефону какие то числа... оказалось, после фразы я сама перезвоню - мужик ей сказал- "погодите, я вас сам сейчас переведу на вашего персонального менеджера" :mrgreen: в моне блеать... ну моя и поплыла.
Ну и да - грамотная речь, радиобаба, все как положено. Подкованные твари
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:46

Re: Monobank

  Stringer написав:НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.

в таких случаях достаточно двух слов: иди броди
Мизантрóп
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