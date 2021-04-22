Elza написав:Через айбокс пополнять мобилку не наличкой, а с карты при этом не иметь при себе карты, и вводить её номер... А может кто-то не очень опытный, проверяет каким-то образом полученные данные?
Тем более, что из приложения пополнить и быстрее и дешевле.
Мизантрóп написав:две цифры (алгоритм ЛУНА)по буху выходного дня вечером на пополняху трубы 50+2 на комис перепутаны- к гадалке не ходим. CVC c CVV тоже не причём
Да, сумма не похожа на попытку мошенничества, но попасть на валидный номер другой карты, сделав ошибку в номере своей карты, на первый взгляд не так просто. Нужно ошибиться как минимум в двух цифрах, причем в данном случае вариант "перепутал 2 соседние цифры" не прокатит.
Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260 380443334095 Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.
Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260 380443334095 Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.
кто бы вам не позвонил говорите я сейчас сам позвоню (напишу) в банк и всё выясню. После этих фраз мошенник теряет адекватность или кидает трубку.
Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно.
А мне с час назад звонили из Службы безопасности НБУ Типа заблокировали платеж с моей карты и активно интересовались, клиентом каких банков я являюсь. Всё так чинно, с робобабой (или ее имитацией), уверенным командным голосом и знанием клиента по ФИО. До данных карт мы не дошли, мне не сильно интересно было с ними разговаривать.
Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260 380443334095 Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.
кто бы вам не позвонил говорите я сейчас сам позвоню (напишу) в банк и всё выясню. После этих фраз мошенник теряет адекватность или кидает трубку.
Фигушки. Банда настолько серьёзная, никакой адекватности не теряет. Прихожу домой - смотрю жена диктует по телефону какие то числа... оказалось, после фразы я сама перезвоню - мужик ей сказал- "погодите, я вас сам сейчас переведу на вашего персонального менеджера" в моне блеать... ну моя и поплыла. Ну и да - грамотная речь, радиобаба, все как положено. Подкованные твари
Платил ли кто-то одним платежом сумму 500 тыс+ ? Могут ли быть какие-либо задержки в связи с проверкой такого платежа? В чате поддержка говорит, что могут задержать платеж на любую сумму для выяснения.
Robust написав:Платил ли кто-то одним платежом сумму 500 тыс+ ? Могут ли быть какие-либо задержки в связи с проверкой такого платежа? В чате поддержка говорит, что могут задержать платеж на любую сумму для выяснения.
Все платежи свыше 400 тыс. проверяются самим НБУ, независимо от банка.
Robust написав:Платил ли кто-то одним платежом сумму 500 тыс+ ? Могут ли быть какие-либо задержки в связи с проверкой такого платежа? В чате поддержка говорит, что могут задержать платеж на любую сумму для выяснения.
Все платежи свыше 400 тыс. проверяются самим НБУ, независимо от банка.
Нет, сам НБУ ни при чем, проверяется финмоном банка