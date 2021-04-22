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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2238223922402241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
41
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 11:20

Re: Monobank

  Elza написав:Через айбокс пополнять мобилку не наличкой, а с карты при этом не иметь при себе карты, и вводить её номер...
А может кто-то не очень опытный, проверяет каким-то образом полученные данные?

Тем более, что из приложения пополнить и быстрее и дешевле.

  Мизантрóп написав:две цифры (алгоритм ЛУНА)по буху выходного дня вечером на пополняху трубы 50+2 на комис перепутаны- к гадалке не ходим.
CVC c CVV тоже не причём

Да, сумма не похожа на попытку мошенничества, но попасть на валидный номер другой карты, сделав ошибку в номере своей карты, на первый взгляд не так просто. Нужно ошибиться как минимум в двух цифрах, причем в данном случае вариант "перепутал 2 соседние цифры" не прокатит.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 12:54

Re: Monobank

Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260
380443334095
Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:00

  Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260
380443334095
Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.

кто бы вам не позвонил говорите я сейчас сам позвоню (напишу) в банк и всё выясню. После этих фраз мошенник теряет адекватность или кидает трубку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:06

Re: Monobank

  Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно.

А мне с час назад звонили из Службы безопасности НБУ :) Типа заблокировали платеж с моей карты и активно интересовались, клиентом каких банков я являюсь. Всё так чинно, с робобабой (или ее имитацией), уверенным командным голосом и знанием клиента по ФИО. До данных карт мы не дошли, мне не сильно интересно было с ними разговаривать.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:49

  vitaliian написав:
  Stringer написав:Серьёзная банда мошенников. Представляется службой безопасности Моно. Рассказывают, что "по новому постановлению нацбанка, в целях повышения безопасности" меняют банковские счета. Выпытывают все данные кредитной карты. Переводят на другой номер "коллегами" других банков и так же выпытывают данные. Три разных голоса. Телефоны 380668308260
380443334095
Будьте бдительны. Никогда, не так - НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.

кто бы вам не позвонил говорите я сейчас сам позвоню (напишу) в банк и всё выясню. После этих фраз мошенник теряет адекватность или кидает трубку.

Фигушки. Банда настолько серьёзная, никакой адекватности не теряет. Прихожу домой - смотрю жена диктует по телефону какие то числа... оказалось, после фразы я сама перезвоню - мужик ей сказал- "погодите, я вас сам сейчас переведу на вашего персонального менеджера" :mrgreen: в моне блеать... ну моя и поплыла.
Ну и да - грамотная речь, радиобаба, все как положено. Подкованные твари
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 21:46

Re: Monobank

  Stringer написав:НИКОГДА не диктуйте вообще никакие свои данные по телефону никому, если не вы звоните в банк.

в таких случаях достаточно двух слов: иди броди
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:40

крупный платеж

Платил ли кто-то одним платежом сумму 500 тыс+ ? Могут ли быть какие-либо задержки в связи с проверкой такого платежа? В чате поддержка говорит, что могут задержать платеж на любую сумму для выяснения.
Robust
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:43

  Robust написав:Платил ли кто-то одним платежом сумму 500 тыс+ ? Могут ли быть какие-либо задержки в связи с проверкой такого платежа? В чате поддержка говорит, что могут задержать платеж на любую сумму для выяснения.


Все платежи свыше 400 тыс. проверяются самим НБУ, независимо от банка.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 20:51

Re: Monobank

jay2004 написав:
  Robust написав:Платил ли кто-то одним платежом сумму 500 тыс+ ? Могут ли быть какие-либо задержки в связи с проверкой такого платежа? В чате поддержка говорит, что могут задержать платеж на любую сумму для выяснения.


Все платежи свыше 400 тыс. проверяются самим НБУ, независимо от банка.
Нет, сам НБУ ни при чем, проверяется финмоном банка
Faceless
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