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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 кві, 2021 04:48
Elza написав:
Через айбокс пополнять мобилку не наличкой, а с карты при этом не иметь при себе карты, и вводить её номер...
А может кто-то не очень опытный, проверяет каким-то образом полученные данные?
А как пополнить мобил с карты через айбокс?
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