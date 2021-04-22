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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
41
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 04:48

  Elza написав:Через айбокс пополнять мобилку не наличкой, а с карты при этом не иметь при себе карты, и вводить её номер...
А может кто-то не очень опытный, проверяет каким-то образом полученные данные?

А как пополнить мобил с карты через айбокс?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4689
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 323 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:46

guntherhouse777
приложить карту )
Elza
 
Повідомлень: 19
З нами з: 13.03.19
Подякував: 448 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 2239224022412242
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