Тоесть клиенту скоро потребуется кредит на покупку нового ойфона.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:44
Додано: Сер 28 кві, 2021 16:30
Re: Monobank
три айбокса обошел-все лежат на техперерве,на Ифон новая карта не вяжется,на андрюше прошло,Моня,шо за квесты пля?
Додано: Чет 29 кві, 2021 00:36
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