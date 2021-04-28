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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 113
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
41
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:44

  Vorlon написав:Kalgan
Но это очень плохо для батареи :?

Тоесть клиенту скоро потребуется кредит на покупку нового ойфона. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 16:30

Re: Monobank

три айбокса обошел-все лежат на техперерве,на Ифон новая карта не вяжется,на андрюше прошло,Моня,шо за квесты пля? :mrgreen:

http://piccy.info/view3/14307582/dd769f81bd2e9131884fa662912a37f0/http://i.piccy.info/a3c/2021-04-28-14-30/i9-14307582/199x240-r
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 00:36

  Vorlon написав:Но это очень плохо для батареи :?

С какой стати? Вот у меня, например, смарт живёт 2 недели от одного заряда. Я попадаю в этот критерий. :) Чем это плохо?
N0mad
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