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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
42
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 11:44

  Vorlon написав:Kalgan
Но это очень плохо для батареи :?

Тоесть клиенту скоро потребуется кредит на покупку нового ойфона. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 16:30

Re: Monobank

три айбокса обошел-все лежат на техперерве,на Ифон новая карта не вяжется,на андрюше прошло,Моня,шо за квесты пля? :mrgreen:

http://piccy.info/view3/14307582/dd769f81bd2e9131884fa662912a37f0/http://i.piccy.info/a3c/2021-04-28-14-30/i9-14307582/199x240-r
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 00:36

  Vorlon написав:Но это очень плохо для батареи :?

С какой стати? Вот у меня, например, смарт живёт 2 недели от одного заряда. Я попадаю в этот критерий. :) Чем это плохо?
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 07:08

  Kalgan написав:открыт один из "тысячи" параметров для определения кред лимита :mrgreen:
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интересно, почему? :roll:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 13:09

  Shaman написав:
  Kalgan написав:открыт один из "тысячи" параметров для определения кред лимита :mrgreen:
Зображення

интересно, почему? :roll:

шутка, ребята, что не знаете Гороха))
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 16:40

  Kalgan написав:открыт один из "тысячи" параметров для определения кред лимита :mrgreen:
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Однозначно шутка гороховая :D
У меня заряд батареи во второй половине дня никогда не бывает и 50%.
При этом кред.лимит огромный.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:09

Re: Monobank

  melkh написав:шутка, ребята, что не знаете Гороха))

он так в Привате "шутил", когда работал - у людей легко слетали премии и сидели на минималке. Слетали не за проступки, не за дисциплину - а ради шутки .
Когда шутят типа банкири - всегда ассоциация со стюардесой, ее шуткой и отвалившимся крилом у самолета.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:28

Подскажите, если забирать депозит наликом через отделения Универсала или А-банка, система говорит, что "надо два рабочих дня", а реально сколько это занимает? От чего зависит (какой именно банк, какой город и т.п.)?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:37

ignorabimus

не совсем ответ на вопрос, но зачем эти страдания? Если только депозит не в валюте, тогда да - иного пути нет.

Открывается карта любого крупного банка с бесплатным снятием наличых (в кассе или банкоматах которых должно быть много или хотя бы один поблизости). В день окончания депозита деньги переводом с карты на карту (быстрее) или банковским переводом (медленнее, но надежнее) перекидываюся в этот банк и уже в тот же день сумма будет на руках.

На Минфине время от времени появляются обиженные на Монобанк которые несколько дней ждали смешные 10000-20000 гривен вместо того чтобы просто за один день вывести их например через всекарту ПУМБ-а или коко Форварда.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:10

  ignorabimus написав:Подскажите, если забирать депозит наликом через отделения Универсала или А-банка, система говорит, что "надо два рабочих дня", а реально сколько это занимает? От чего зависит (какой именно банк, какой город и т.п.)?

Це залежить від сумми - її просто може не бути у відділенні. Якщо потрібно забрати сьогодні - то просто ідете в будьяке відділення і пробуєте зняти, якщо у першому відділенні немає - буде у другому.
vossmy
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