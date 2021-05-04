Тоесть клиенту скоро потребуется кредит на покупку нового ойфона.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 кві, 2021 11:44
Додано: Сер 28 кві, 2021 16:30
Re: Monobank
три айбокса обошел-все лежат на техперерве,на Ифон новая карта не вяжется,на андрюше прошло,Моня,шо за квесты пля?
Додано: Чет 29 кві, 2021 00:36
Додано: Чет 29 кві, 2021 07:08
Додано: Чет 29 кві, 2021 13:09
Додано: П'ят 30 кві, 2021 16:40
Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:09
Re: Monobank
он так в Привате "шутил", когда работал - у людей легко слетали премии и сидели на минималке. Слетали не за проступки, не за дисциплину - а ради шутки .
Когда шутят типа банкири - всегда ассоциация со стюардесой, ее шуткой и отвалившимся крилом у самолета.
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:28
Подскажите, если забирать депозит наликом через отделения Универсала или А-банка, система говорит, что "надо два рабочих дня", а реально сколько это занимает? От чего зависит (какой именно банк, какой город и т.п.)?
Додано: Сер 05 тра, 2021 08:37
ignorabimus
не совсем ответ на вопрос, но зачем эти страдания? Если только депозит не в валюте, тогда да - иного пути нет.
Открывается карта любого крупного банка с бесплатным снятием наличых (в кассе или банкоматах которых должно быть много или хотя бы один поблизости). В день окончания депозита деньги переводом с карты на карту (быстрее) или банковским переводом (медленнее, но надежнее) перекидываюся в этот банк и уже в тот же день сумма будет на руках.
На Минфине время от времени появляются обиженные на Монобанк которые несколько дней ждали смешные 10000-20000 гривен вместо того чтобы просто за один день вывести их например через всекарту ПУМБ-а или коко Форварда.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:10
Це залежить від сумми - її просто може не бути у відділенні. Якщо потрібно забрати сьогодні - то просто ідете в будьяке відділення і пробуєте зняти, якщо у першому відділенні немає - буде у другому.
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