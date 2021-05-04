Додано: Сер 05 тра, 2021 08:37

ignorabimus



не совсем ответ на вопрос, но зачем эти страдания? Если только депозит не в валюте, тогда да - иного пути нет.



Открывается карта любого крупного банка с бесплатным снятием наличых (в кассе или банкоматах которых должно быть много или хотя бы один поблизости). В день окончания депозита деньги переводом с карты на карту (быстрее) или банковским переводом (медленнее, но надежнее) перекидываюся в этот банк и уже в тот же день сумма будет на руках.



На Минфине время от времени появляются обиженные на Монобанк которые несколько дней ждали смешные 10000-20000 гривен вместо того чтобы просто за один день вывести их например через всекарту ПУМБ-а или коко Форварда.