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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
42
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:12

vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:42

  ignorabimus написав:vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.

Ліміт на зняття готівки можна й більше 50к встановити через додаток. А звідки інфа про комісію? В тарифах начебто не знайшов...
kreuz
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