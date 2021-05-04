vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:12
vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:42
Ліміт на зняття готівки можна й більше 50к встановити через додаток. А звідки інфа про комісію? В тарифах начебто не знайшов...
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