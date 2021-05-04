vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:12
vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:42
Ліміт на зняття готівки можна й більше 50к встановити через додаток. А звідки інфа про комісію? В тарифах начебто не знайшов...
Додано: Сер 05 тра, 2021 12:01
vitaliy_berdinskikh
На Минфине время от времени появляются обиженные на Монобанк которые несколько дней ждали смешные 10000-20000 гривен вместо того чтобы просто за один день вывести их например через всекарту ПУМБ-а или коко Форварда.
А если сумма 20К, лучше переводить по реквизитам (Пумб, Форвард)? Долго идут?
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