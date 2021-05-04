vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:12
vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:42
Ліміт на зняття готівки можна й більше 50к встановити через додаток. А звідки інфа про комісію? В тарифах начебто не знайшов...
Додано: Сер 05 тра, 2021 12:01
vitaliy_berdinskikh
На Минфине время от времени появляются обиженные на Монобанк которые несколько дней ждали смешные 10000-20000 гривен вместо того чтобы просто за один день вывести их например через всекарту ПУМБ-а или коко Форварда.
А если сумма 20К, лучше переводить по реквизитам (Пумб, Форвард)? Долго идут?
Додано: Сер 05 тра, 2021 12:40
Можно конечно и по реквизитам - обычно час с небольшим и они на месте. Но и р2р потянуть тут можно без проблем. И сразу снимать что с пумбы что со скунса
Додано: Сер 05 тра, 2021 14:51
До 30К легко перекидываюся с карты на карту за секунды, остаётся только дождаться когда деньги станут доступны для снятия в банкомате что уже зависит от банка-получателя.
Для сумм выше могут быть особенности так как вроде есть какое-то полунегласное требование НБУ по лимиту 30К на переводы с карты на карту.
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