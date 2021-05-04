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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 114
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
42
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:12

vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:42

  ignorabimus написав:vitaliy_berdinskikh
Ок, принято, логично. Правда, с форвардовской больше 50к не снять без комиссии, с ПУМБовской теоретически все ОК, но в реальности не пробовал.

Ліміт на зняття готівки можна й більше 50к встановити через додаток. А звідки інфа про комісію? В тарифах начебто не знайшов...
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:01

vitaliy_berdinskikh
На Минфине время от времени появляются обиженные на Монобанк которые несколько дней ждали смешные 10000-20000 гривен вместо того чтобы просто за один день вывести их например через всекарту ПУМБ-а или коко Форварда.

А если сумма 20К, лучше переводить по реквизитам (Пумб, Форвард)? Долго идут?
vladimir_smirnov_61
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 12:40

  vladimir_smirnov_61 написав:vitaliy_berdinskikh
На Минфине время от времени появляются обиженные на Монобанк которые несколько дней ждали смешные 10000-20000 гривен вместо того чтобы просто за один день вывести их например через всекарту ПУМБ-а или коко Форварда.

А если сумма 20К, лучше переводить по реквизитам (Пумб, Форвард)? Долго идут?

Можно конечно и по реквизитам - обычно час с небольшим и они на месте. Но и р2р потянуть тут можно без проблем. И сразу снимать что с пумбы что со скунса
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 14:51

  vladimir_smirnov_61 написав:А если сумма 20К, лучше переводить по реквизитам (Пумб, Форвард)? Долго идут?

До 30К легко перекидываюся с карты на карту за секунды, остаётся только дождаться когда деньги станут доступны для снятия в банкомате что уже зависит от банка-получателя.

Для сумм выше могут быть особенности так как вроде есть какое-то полунегласное требование НБУ по лимиту 30К на переводы с карты на карту.
vitaliy_berdinskikh
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