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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2244224522462247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 19:48

  nighthawk5 написав:
  Искатель написав:Monobank(beta)


І треба воно було Вам ту бету ставити замість стабільної версії...
В мене іноді екран для відпечатка вилітає двічі, але все швидко. Просто телефону моєму менше року)

У меня бета со старта (23.10.2017).
Наверно, пора менять телефон на что-то более мощное.
Спасибо всем за ответы!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:12

Re: Monobank

  Искатель написав:Наверно, пора менять телефон на что-то более мощное.

на что то популярное и общепринятое.
"мой" смартфон випал из списка , и к примеру на него приложение Аккордбанка уже не поставить - плей маркет не показивает, а с сайта - видает несовместимое устройство.
Вибирайте нечто ходовое, популярное .
Goodman
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