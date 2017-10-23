У меня бета со старта (23.10.2017).
Наверно, пора менять телефон на что-то более мощное.
Спасибо всем за ответы!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 тра, 2021 19:48
У меня бета со старта (23.10.2017).
Наверно, пора менять телефон на что-то более мощное.
Спасибо всем за ответы!
Додано: Суб 15 тра, 2021 22:12
Re: Monobank
на что то популярное и общепринятое.
"мой" смартфон випал из списка , и к примеру на него приложение Аккордбанка уже не поставить - плей маркет не показивает, а с сайта - видает несовместимое устройство.
Вибирайте нечто ходовое, популярное .
Додано: Нед 16 тра, 2021 07:00
попсовый редми Вам в помощь,если что у меня Сони,из последних.
Додано: Нед 16 тра, 2021 19:45
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