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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2245224622472248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:50

  Мизантрóп написав:Кочевник ёмко и точно. +


Сегодня наконец-то чат-бот прислал подтверждение оплаты.
Итого оплата была 10 мая, подтверждение пришло 17 мая.
С - скорость !
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:57

  zzzzzz написав:
  Мизантрóп написав:Кочевник ёмко и точно. +


Сегодня наконец-то чат-бот прислал подтверждение оплаты.
Итого оплата была 10 мая, подтверждение пришло 17 мая.
С - скорость !

Г - горох!
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:16

колеги, при поповненні стовпця перед закінченням терміну депо в останній місяць (з 0,6%КБ) дозволяється тільки одна сума початкового платежу чи х2 ?
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:22

Re: Monobank

  Кочевник написав:Горох анонсував, що тепер ви можете платити штрафи. Відповідно, за швидке зарахування коштів відповідає горох. Тому що іншими сервісами все заходить швидко.
Банківськи перекази в Гороха літають швидко, я тестував. Сплата комунальних працює миттево, звісно якщо сам повайдер використовує не FoxPro 2.6 і здатний інтегруватись з портмоне для оперативного отримання інформації по оплатах. Штрафи оплачуються або як окремі банківськи перекази, або яким-небудь агрегованим методом так само як комунальні. Оскількі і те, і те в Гороха працює то немає підстав для сумнівів що Горох десь там голубами відсилає гроші до поліції. А от про те що сплата штрафів часто не реєструється в системі виконавчої служби - про це нажаль чути до сих пір. І пофіг через який банк відбувалась оплата. Тож починати треба зі спілкування з службою підтримки невідомого чат-бота, потім або одночасно можно поспілкуватись з підтримкою Моно просто щоб пересвідчитись що платіж опрацьваний вірно і не був повернутий наприклад через помилку в номері постнови.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:27

  stas_rst написав:колеги, при поповненні стовпця перед закінченням терміну депо в останній місяць (з 0,6%КБ) дозволяється тільки одна сума початкового платежу чи х2 ?
Дякую!

Откуда взяться х2? Правило пополнение одинаково на все периоды - в сумме не большей первоначального взноса. Если к примеру депозит на 10000 заканчивается 2 июня то конечно его можно пополнить на 10000 30 мая (при условии что в мае он ещё не пополнялся) и потом ещё на 10000 1 июня. Но это будет х1 в рамках каждого отдельного месяца.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:33

vitaliy_berdinskikh Віталій, взялося з х2 у першому місяці за умовами депо.
На рах. останнього уточнив, оскільки щось таке писали на гілці, але один раз і не можу знайти повідомлення.
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:38

  stas_rst написав:vitaliy_berdinskikh Віталій, взялося з х2 у першому місяці за умовами депо.
На рах. останнього уточнив, оскільки щось таке писали на гілці, але один раз і не можу знайти повідомлення.
Дякую!

первый х1 старт и +х1 пополняха итого в первый месяц х2
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 14:58

  stas_rst написав:vitaliy_berdinskikh Віталій, взялося з х2 у першому місяці за умовами депо.
На рах. останнього уточнив, оскільки щось таке писали на гілці, але один раз і не можу знайти повідомлення.
Дякую!

Но внесение первой суммы по своей экономической сути не является пополнением вклада. Это операция ОТКРЫТИЯ вклада. Поэтому в каждом месяце, включая первый, вклад ПОПОЛНИТЬ можно не больше чем на первоначальную сумму
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 18:53

Flamingo Дякую! Ви мені детально писали з цього приводу, у першому місяці під х2 мав на увазі саме старт + одне поповнення до кінця місяця. А от на рах. останнього місяця збив один коментар дописувача, де з-поміж всього читалося х2 для останнього місяця депо.
Усе зрозуміло. Дякую ще раз за спростування хибної думки! А так хотілось ... :)
ПС. Ще три стовпці попереду. Один 19-го на вихід. Про нього й уточнював.
stas_rst
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