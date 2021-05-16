Сегодня наконец-то чат-бот прислал подтверждение оплаты.
Итого оплата была 10 мая, подтверждение пришло 17 мая.
С - скорость !
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Додано: Пон 17 тра, 2021 13:50
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:57
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:16
колеги, при поповненні стовпця перед закінченням терміну депо в останній місяць (з 0,6%КБ) дозволяється тільки одна сума початкового платежу чи х2 ?
Дякую!
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:22
Re: Monobank
Банківськи перекази в Гороха літають швидко, я тестував. Сплата комунальних працює миттево, звісно якщо сам повайдер використовує не FoxPro 2.6 і здатний інтегруватись з портмоне для оперативного отримання інформації по оплатах. Штрафи оплачуються або як окремі банківськи перекази, або яким-небудь агрегованим методом так само як комунальні. Оскількі і те, і те в Гороха працює то немає підстав для сумнівів що Горох десь там голубами відсилає гроші до поліції. А от про те що сплата штрафів часто не реєструється в системі виконавчої служби - про це нажаль чути до сих пір. І пофіг через який банк відбувалась оплата. Тож починати треба зі спілкування з службою підтримки невідомого чат-бота, потім або одночасно можно поспілкуватись з підтримкою Моно просто щоб пересвідчитись що платіж опрацьваний вірно і не був повернутий наприклад через помилку в номері постнови.
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:27
Откуда взяться х2? Правило пополнение одинаково на все периоды - в сумме не большей первоначального взноса. Если к примеру депозит на 10000 заканчивается 2 июня то конечно его можно пополнить на 10000 30 мая (при условии что в мае он ещё не пополнялся) и потом ещё на 10000 1 июня. Но это будет х1 в рамках каждого отдельного месяца.
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:33
vitaliy_berdinskikh Віталій, взялося з х2 у першому місяці за умовами депо.
На рах. останнього уточнив, оскільки щось таке писали на гілці, але один раз і не можу знайти повідомлення.
Дякую!
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:38
Додано: Пон 17 тра, 2021 14:58
Но внесение первой суммы по своей экономической сути не является пополнением вклада. Это операция ОТКРЫТИЯ вклада. Поэтому в каждом месяце, включая первый, вклад ПОПОЛНИТЬ можно не больше чем на первоначальную сумму
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:53
Flamingo Дякую! Ви мені детально писали з цього приводу, у першому місяці під х2 мав на увазі саме старт + одне поповнення до кінця місяця. А от на рах. останнього місяця збив один коментар дописувача, де з-поміж всього читалося х2 для останнього місяця депо.
Усе зрозуміло. Дякую ще раз за спростування хибної думки! А так хотілось ...
ПС. Ще три стовпці попереду. Один 19-го на вихід. Про нього й уточнював.
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