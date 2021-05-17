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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2246224722482249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:04

Без кешбека вернемся в "кеш-экономику"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:13

Re: Monobank

Поздоровляю, ми зробили це разом (с)
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 12:50

Re: Monobank

А давайте выкинем
другие аргументы для пользования картами
(тем более их нет) и оставим кэшбек.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:34

  Amid написав:А давайте выкинем
другие аргументы для пользования картами
(тем более их нет)

Ну, допустим, это не совсем так. К примеру, в интернете принципиально сложно оплатить что-либо кэшем. Только не надо про покупку наложенным платежом - это совсем уж для мазохистов-альтруистов.

Я же, например, к тому же, очень не люблю наличные сами по себе. Доставать это из кошелька, считать, ждать сдачу, её тоже считать, возиться с монетами... мне неприятно даже когда кто-то впереди меня этим на кассе занимается. Но если всё закончится жестким регулированием вместо рынка, принципиально перейду тоже на кэш, несмотря на.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 13:58

  M-Audio написав:Я же, например, к тому же, очень не люблю наличные сами по себе. Доставать это из кошелька, считать, ждать сдачу, её тоже считать, возиться с монетами... мне неприятно даже когда кто-то впереди меня этим на кассе занимается. Но если всё закончится жестким регулированием вместо рынка, принципиально перейду тоже на кэш, несмотря на.

Плохо что кроме отмены кэшбека, обложат еще комиссиями за p2p и вообще на все. Собственно, процесс уже идет.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:07

M-Audio
Так же думаю. В том то и дело, что останется одна-две карты для редкой оплаты в интернете (да и большинство покупок в Украине из онлайна можно будет перевести в офлайн - покупка бытовой техники, например), остальное только в кэш. Нет смысла за зря обороты светить.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:10

Re: Monobank

От жеж трясця. Тут і так КБ майже неробочий був, а тепер взагалі свинів виженуть...

Краще б депозитний податок знизили, про це з кимось зовні домовлятися не треба.
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:20

  kreuz написав:От жеж трясця. Тут і так КБ майже неробочий був, а тепер взагалі свинів виженуть...

Можуть у звичайних клієнтів ще попросити покрити недоїмку, бо на болівійські кокоси не вистачає.
  kreuz написав:Краще б депозитний податок знизили, про це з кимось зовні домовлятися не треба.

І що, це когось врятує? Дохід у 3 чи 4 копійки на місяць погоди не робить. А щодо домовлятись Ви не праві, тем перемовини будуть крутішими за диспут з МПС.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:35

  klug написав:
  kreuz написав:От жеж трясця. Тут і так КБ майже неробочий був, а тепер взагалі свинів виженуть...

Можуть у звичайних клієнтів ще попросити покрити недоїмку, бо на болівійські кокоси не вистачає.
  kreuz написав:Краще б депозитний податок знизили, про це з кимось зовні домовлятися не треба.

І що, це когось врятує? Дохід у 3 чи 4 копійки на місяць погоди не робить. А щодо домовлятись Ви не праві, тем перемовини будуть крутішими за диспут з МПС.

Домовлятися про податки з кимось зовні? Не треба, має бути ))

А на кокоси мені й самому не вистачає, хіба якщо достроково мої депо повернуть, без втрати процентів...
kreuz
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