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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2249225022512252>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 13:01

Re: Monobank

miltador написав:Прийшов на пошту лист що змінились відсьогодні тарифи. Але не написали що змінили. Подивився на сайті тарифи старої і нової ревізії і з першого погляду все те саме. Хто побачив що змінилось в тарифах?
Для обычных клиентов ничего не изменилось.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 14:07

Re: Monobank

Мы обязаны уведомлять Клиентов об изменениях даже по самым незначительным правкам, которые не влияют на качество обслуживания.

1. Актуализированы правила финансового мониторинга
2. Исправлен тариф на исходящий СВИФТ
3. Введено правило возврата ненадлежащих СВИФТ переводов по ФОП
4. Исключен консьерж-сервис с карт Platinum и IRON по MasterCard. Также введено ограничение на использование консьержа только в личных целях, нельзя использовать услуги консьержа для бизнеса.
5. Снято ограничение в 5 рассрочек
6. Исправлены тарифы по Shake to Pay


вот что
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 17:22

  makor06 написав:
Мы обязаны уведомлять Клиентов об изменениях даже по самым незначительным правкам, которые не влияют на качество обслуживания.
1. Актуализированы правила финансового мониторинга
2. Исправлен тариф на исходящий СВИФТ
3. Введено правило возврата ненадлежащих СВИФТ переводов по ФОП
4. Исключен консьерж-сервис с карт Platinum и IRON по MasterCard. Также введено ограничение на использование консьержа только в личных целях, нельзя использовать услуги консьержа для бизнеса.
5. Снято ограничение в 5 рассрочек
6. Исправлены тарифы по Shake to Pay

вот что

По первому пункту дурики так загнались что стали за транзакции из-за границы на 150$ блокировать счета. После того как сказал что (принципиально) пойду на разрыв финансовых отношений - попустились и разблокировали счет сами. Вероятно при разрыве финансовых отношений они должны были бы вернуть мне фонд. Победила пейсатая жадность походу.
p.s. заметил что иногда маразм банкиров зашкаливает и переходит все границы, это заставляет лишний раз думать об ихней адекватности и как минимум раздражает.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 22:00

  unknownurl написав:
miltador написав:Прийшов на пошту лист що змінились відсьогодні тарифи. Але не написали що змінили. Подивився на сайті тарифи старої і нової ревізії і з першого погляду все те саме. Хто побачив що змінилось в тарифах?
Для обычных клиентов ничего не изменилось.


С 1го июля будут наверное хорошие изменения по киш мишу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 09:09

Ratatui да куда уже лучше.. 2-ой месяц ниче не выбираю и ниче моней не плачу
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:37

  omb написав:Ratatui да куда уже лучше.. 2-ой месяц ниче не выбираю и ниче моней не плачу


А с 1го июля совсем походу ничего небудет и не только у кота.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:50

Ratatui
Думаю что-то типа 1% останется... Возможно вернутся к повышенному % за кредитные, как вариант.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:15

  Vorlon написав:Ratatui
Думаю что-то типа 1% останется... Возможно вернутся к повышенному % за кредитные, как вариант.

а смысл для банка повышенный кешбек за кредитные?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:34

Re: Monobank

  Shaman написав:смысл для банка повышенный кешбек за кредитные?

В моні щас до чорта клієнтів, має бути гарний прОцент аленів...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:43

Re: Monobank

Полтора года назад меня называли моноботом.

Так вот, как штатный монобот хочу сказать что присылать уведомление об изменении тарифов половину третьего следушего дня - это чистой воды свинство.
vitaliy_berdinskikh
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