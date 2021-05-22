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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2249225022512252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:08

  chipmunk написав:
  Shaman написав:смысл для банка повышенный кешбек за кредитные?

В моні щас до чорта клієнтів, має бути гарний прОцент аленів...

% оленей легко переходит в % невозвратов - это такая себе веселая игра)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:30

Re: Monobank

Знакомая рассказывала. Оформляла рассрочку на технику в обычном магазине и решила попробовать это сделать через monobank. В общем, продавцы видели лимит по рассрочке, возможно, и по карте.
MASolomko
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  #<1 ... 2249225022512252
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