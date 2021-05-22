% оленей легко переходит в % невозвратов - это такая себе веселая игра)))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 тра, 2021 19:08
Додано: Суб 22 тра, 2021 21:30
Re: Monobank
Знакомая рассказывала. Оформляла рассрочку на технику в обычном магазине и решила попробовать это сделать через monobank. В общем, продавцы видели лимит по рассрочке, возможно, и по карте.
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