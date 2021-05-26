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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 06:24
1finanсier написав:
Шановні, як вважаєте - буде кешбек,якщо хтось поповнить СЕПом з іншого банку депозит в Монобанку, але не свій, а іншої людини ?
будет, проверено
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:27
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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ZZZaika
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:33
ZZZaika написав:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:47
WachtAmRhein написав: ZZZaika написав:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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