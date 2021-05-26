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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 06:24
1finanсier написав:
Шановні, як вважаєте - буде кешбек,якщо хтось поповнить СЕПом з іншого банку депозит в Монобанку, але не свій, а іншої людини ?
будет, проверено
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Amethyst
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:27
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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ZZZaika
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:33
ZZZaika написав:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:47
WachtAmRhein написав: ZZZaika написав:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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На заправке быстрее.
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Ratatui
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:05
ZZZaika написав:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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если самостоятельно - то в первый день месяца. тогда Вы заплатите 4%, но за два месяца - типа 24% годовых кредитные будут.
если есть знакомый, который прокатает чужие покупки через терминал, а Вам вернет кеш. или просто стоять на кассе и просить покупателей - я оплачу картой, а Вы мне кеш. морально вроде и неудобно, но работает))) - это то, что выше советовали
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Shaman
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:10
b555 написав:
Доколе у монобанка будет короче срок рассрочки?
Розетка = Приват, 15 платежей
Розетка = Моно, 5 платежей
Тарифы моно для розетки ниже, а с какого перепугу у Моно рассрочка хуже, если Моно розетке Дешевле?!
Спасибо)
а какие тарифы у Моно для Розетки дешевле???
такие рассрочки продавец типа Розетки оплачивает банку как % от цены. самый вероятный вариант - у Привата скидка больше, соответственно и рассрочка дольше.
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Shaman
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:12
Shaman написав:
если есть знакомый, который прокатает чужие покупки через терминал, а Вам вернет кеш. или просто стоять на кассе и просить покупателей - я оплачу картой, а Вы мне кеш. морально вроде и неудобно, но работает))) - это то, что выше советовали
Да , есть такие "чумние" , попадаются.
у меня била пол-ная тележка в АШАНЕ , то подходил и спрашивал, есть ли у меня карта лояльности.
Есть конечно лояльность и кешбек - бил послан в путишествие.
PS Сейчас народ Фейсбук почитивает, грамотний очень стал - может сказать СПАСИБО и уйти. И будет прав - есть такая пошесть добровольно оплатить товар за другого человека, благодійність.
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Goodman
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