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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 06:24

  1finanсier написав:Шановні, як вважаєте - буде кешбек,якщо хтось поповнить СЕПом з іншого банку депозит в Монобанку, але не свій, а іншої людини ?

будет, проверено
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:27

Re: Monobank

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо

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ZZZaika
 
Повідомлень: 13
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:33

  ZZZaika написав:Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо

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WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:47

  WachtAmRhein написав:
  ZZZaika написав:Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо

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На заправке быстрее.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:05

  ZZZaika написав:Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо

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если самостоятельно - то в первый день месяца. тогда Вы заплатите 4%, но за два месяца - типа 24% годовых кредитные будут.

если есть знакомый, который прокатает чужие покупки через терминал, а Вам вернет кеш. или просто стоять на кассе и просить покупателей - я оплачу картой, а Вы мне кеш. морально вроде и неудобно, но работает))) - это то, что выше советовали
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:10

  b555 написав:Доколе у монобанка будет короче срок рассрочки?

Розетка = Приват, 15 платежей
Розетка = Моно, 5 платежей

Тарифы моно для розетки ниже, а с какого перепугу у Моно рассрочка хуже, если Моно розетке Дешевле?!

Спасибо)

а какие тарифы у Моно для Розетки дешевле???

такие рассрочки продавец типа Розетки оплачивает банку как % от цены. самый вероятный вариант - у Привата скидка больше, соответственно и рассрочка дольше.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:12

Re: Monobank

  Shaman написав:если есть знакомый, который прокатает чужие покупки через терминал, а Вам вернет кеш. или просто стоять на кассе и просить покупателей - я оплачу картой, а Вы мне кеш. морально вроде и неудобно, но работает))) - это то, что выше советовали

Да , есть такие "чумние" , попадаются.
у меня била пол-ная тележка в АШАНЕ , то подходил и спрашивал, есть ли у меня карта лояльности.
Есть конечно лояльность и кешбек - бил послан в путишествие.
PS Сейчас народ Фейсбук почитивает, грамотний очень стал - может сказать СПАСИБО и уйти. И будет прав - есть такая пошесть добровольно оплатить товар за другого человека, благодійність.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 08:45

  stryzhko написав:
maxprofit написав:через тумбу Привата без наявності монокарти - без комісії ?

Від 1000грн.
А сейчас тоже от 1000 грн пополнение Моно через ТСО Привата без комиссии?
freelancer
 
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