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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 тра, 2021 06:24
1finanсier написав:
Шановні, як вважаєте - буде кешбек,якщо хтось поповнить СЕПом з іншого банку депозит в Монобанку, але не свій, а іншої людини ?
будет, проверено
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:27
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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ZZZaika
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:33
ZZZaika написав:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:47
WachtAmRhein написав: ZZZaika написав:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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На заправке быстрее.
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Ratatui
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:05
ZZZaika написав:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как снять с кредитки моно наличку( кредитные), с наименьшими затратами? Спасибо
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если самостоятельно - то в первый день месяца. тогда Вы заплатите 4%, но за два месяца - типа 24% годовых кредитные будут.
если есть знакомый, который прокатает чужие покупки через терминал, а Вам вернет кеш. или просто стоять на кассе и просить покупателей - я оплачу картой, а Вы мне кеш. морально вроде и неудобно, но работает))) - это то, что выше советовали
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Shaman
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:10
b555 написав:
Доколе у монобанка будет короче срок рассрочки?
Розетка = Приват, 15 платежей
Розетка = Моно, 5 платежей
Тарифы моно для розетки ниже, а с какого перепугу у Моно рассрочка хуже, если Моно розетке Дешевле?!
Спасибо)
а какие тарифы у Моно для Розетки дешевле???
такие рассрочки продавец типа Розетки оплачивает банку как % от цены. самый вероятный вариант - у Привата скидка больше, соответственно и рассрочка дольше.
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Shaman
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:12
Shaman написав:
если есть знакомый, который прокатает чужие покупки через терминал, а Вам вернет кеш. или просто стоять на кассе и просить покупателей - я оплачу картой, а Вы мне кеш. морально вроде и неудобно, но работает))) - это то, что выше советовали
Да , есть такие "чумние" , попадаются.
у меня била пол-ная тележка в АШАНЕ , то подходил и спрашивал, есть ли у меня карта лояльности.
Есть конечно лояльность и кешбек - бил послан в путишествие.
PS Сейчас народ Фейсбук почитивает, грамотний очень стал - может сказать СПАСИБО и уйти. И будет прав - есть такая пошесть добровольно оплатить товар за другого человека, благодійність.
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Goodman
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Додано: Суб 29 тра, 2021 08:45
stryzhko написав:
maxprofit написав:через тумбу Привата без наявності монокарти - без комісії ?
Від 1000грн.
А сейчас тоже от 1000 грн пополнение Моно через ТСО Привата без комиссии?
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freelancer
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Додано: Суб 29 тра, 2021 09:33
freelancer написав: stryzhko написав:
maxprofit написав:через тумбу Привата без наявності монокарти - без комісії ?
Від 1000грн.
А сейчас тоже от 1000 грн пополнение Моно через ТСО Привата без комиссии?
Оно на самом деле все с комисом. Просто комис моня компенсирует из расчета 0,6% грязными от суммы в виде кэшбека. При суммах от 1000 грн. это равно комису который берет приват. При суммах до 1000 приват берет фиксированную сумму которая получается больше чем компенсирует моня. На сегодня моня по прежнему компенсирует.
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Flamingo
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