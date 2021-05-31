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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 08:56

Re: Monobank

Computer написав:
  novichok написав:У меня одного неправомерно списали проценты за пользование кредитной линией?


И у меня. Как вообще банки умудряются ошибаться в таких элементарных расчетах?
Вернули. Извинились в сообщении. Даже не успел в чат написать.
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 09:04

Вернули и второе сообщение прислали, что уже не в льготном периоде. Ооо как. Написал в поддержку. Сказали опять ошибочно.
Как-то все подозрительно и кому теперь верить?
Востаннє редагувалось anikola13 в Вів 01 чер, 2021 09:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 09:06

Re: Monobank

  greenozon написав:які КБ в монобанки, колеги

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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 09:27

  M-Audio написав:В вашем списке нет 5722, который меня и интересовал. А в архиве нашёл категорию "побутова техніка", где он присутствует.

А 5722 так никто в этом месяце и не дал. Печалька.
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 11:23

Re: Monobank

О, Моня молодесь, я як раз чекав на кіш-міш по Тваринах....і опля 20%.
Вже замовлений мішок корма для мого звіра, записаний візит до вета на планове щеплення )).
lov2108
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це останній місяць розкоші
super_mohito
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:24

Re: Monobank

Интересно, останется ли кешбэк за пополнение депозита...
Между делом обнаружил баг с пополнением депозита: при неудачной попытке пополнения депозита с карты другого банка отображаемая сумма на депозите уменьшается на сумму неудавшегося пополнения. То есть, например, на депозите 50000, пополняю на 10000, операция по какой-то причине не проходит и на депозите отображается 40000.

И еще интересный момент. Не так давно была эпопея с возможностью стягивания монобанком средств с карт других банков без запроса CVV. В итоге сейчас идет запрос CVV и для сохраненных карт. Тем не менее, при пополнении депозитов CVV у сохраненных карт (возможно, не всех, я только с одной пополнял) не спрашивает.
ingtrans
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