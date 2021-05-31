Вернули. Извинились в сообщении. Даже не успел в чат написать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 чер, 2021 08:56
Re: Monobank
Додано: Вів 01 чер, 2021 09:04
Вернули и второе сообщение прислали, что уже не в льготном периоде. Ооо как. Написал в поддержку. Сказали опять ошибочно.
Как-то все подозрительно и кому теперь верить?
Востаннє редагувалось anikola13 в Вів 01 чер, 2021 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 чер, 2021 09:06
Re: Monobank
Додано: Вів 01 чер, 2021 09:27
Додано: Вів 01 чер, 2021 11:23
Re: Monobank
О, Моня молодесь, я як раз чекав на кіш-міш по Тваринах....і опля 20%.
Вже замовлений мішок корма для мого звіра, записаний візит до вета на планове щеплення )).
Додано: Вів 01 чер, 2021 15:24
Re: Monobank
Интересно, останется ли кешбэк за пополнение депозита...
Между делом обнаружил баг с пополнением депозита: при неудачной попытке пополнения депозита с карты другого банка отображаемая сумма на депозите уменьшается на сумму неудавшегося пополнения. То есть, например, на депозите 50000, пополняю на 10000, операция по какой-то причине не проходит и на депозите отображается 40000.
И еще интересный момент. Не так давно была эпопея с возможностью стягивания монобанком средств с карт других банков без запроса CVV. В итоге сейчас идет запрос CVV и для сохраненных карт. Тем не менее, при пополнении депозитов CVV у сохраненных карт (возможно, не всех, я только с одной пополнял) не спрашивает.
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