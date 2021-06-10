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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 17:07

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Интересно, останется ли кешбэк за...

Ну вы же понимаете что данный кэшбек никак не зависит от интерченджа - это всего лишь маркетинговый ход для привлечения пассивов. Пока оно для банка выгодно - будет. Но подсказывать Имхо не стоит ;)

Это я понимаю и отношу этот кешбэк к другой категории. Именно поэтому интересует, пострадает ли и он. В том, что пострадает обычный кешбэк, фактически сомнений нет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 17:26

  super_mohito написав:lov2108
це останній місяць розкоші

В курсі, тому і використовую цей місяць на всі 500грн. кішмішу.
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 10:00

Послуга "Кредит готівкою" вже не діє? В мене пропала така можливість.
xenium
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 17:29

  xenium написав:Послуга "Кредит готівкою" вже не діє? В мене пропала така можливість.


У меня эта услуга есть и работает.
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:20

Re: Monobank

а еще сильно сократили возможность перевода в рассрочки: убрали возможность перевода в рассрочки из перечня и ограничили 3 днями.
и походу теперь кеш и перевод денег нельзя в рассрочку переводить
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 18:58

Re: Monobank

В мене потенційна сума кредитного ліміту стала трохи менша цього місяця. Вроді як суми на рахунках особливо не змінювались, депозити не знімались, а кешбек з покупок кешбечився як завжди.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:09

Re: Monobank

Коллеги, подскажите пожалуйста.
Есть карта Приват (не знаю какого типа, карта не моя) - р2р на нее 0,5% (на зачисление). Если толкать с моно, то предлагает оплатить комиссию за получателя. Есть способ залить на нее без комиссии за зачисление (по реквизитам, или может не с моно, и т.п.)?
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:21

malinin007
в ПБ є карти двох типів
Уні - 0 на вході, коміс на виході (АТМ)
КДВ - % на вході, 0 на виході
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... lia-viplat
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:12

Re: Monobank

  malinin007 написав:Есть карта Приват (не знаю какого типа, карта не моя) - р2р на нее 0,5% (на зачисление).
По номеру карты или первыми 6 цифр определяете тариф карты: Уни или КдВ.
https://mustbe.ml/privat/

Если зачисление 0,5 %, то это КдВ.

  malinin007 написав:Если толкать с моно, то предлагает оплатить комиссию за получателя.
Предлагает. Но не знаю предлагает для всех карт или только КдВ.

  malinin007 написав:Есть способ залить на нее без комиссии за зачисление (по реквизитам, или может не с моно, и т.п.)?
КдВ пополняется любыми способами с комиссией (исключение срочные переводы или целевые выплаты, депозиты). Способа обхода нет.
MASolomko
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