Это я понимаю и отношу этот кешбэк к другой категории. Именно поэтому интересует, пострадает ли и он. В том, что пострадает обычный кешбэк, фактически сомнений нет.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 17:07
Это я понимаю и отношу этот кешбэк к другой категории. Именно поэтому интересует, пострадает ли и он. В том, что пострадает обычный кешбэк, фактически сомнений нет.
Додано: Вів 01 чер, 2021 17:26
Додано: Нед 06 чер, 2021 10:00
Послуга "Кредит готівкою" вже не діє? В мене пропала така можливість.
Додано: Нед 06 чер, 2021 17:29
Додано: Пон 07 чер, 2021 21:20
Re: Monobank
а еще сильно сократили возможность перевода в рассрочки: убрали возможность перевода в рассрочки из перечня и ограничили 3 днями.
и походу теперь кеш и перевод денег нельзя в рассрочку переводить
Додано: Вів 08 чер, 2021 18:58
Re: Monobank
В мене потенційна сума кредитного ліміту стала трохи менша цього місяця. Вроді як суми на рахунках особливо не змінювались, депозити не знімались, а кешбек з покупок кешбечився як завжди.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:09
Re: Monobank
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Есть карта Приват (не знаю какого типа, карта не моя) - р2р на нее 0,5% (на зачисление). Если толкать с моно, то предлагает оплатить комиссию за получателя. Есть способ залить на нее без комиссии за зачисление (по реквизитам, или может не с моно, и т.п.)?
Додано: П'ят 11 чер, 2021 08:21
malinin007
в ПБ є карти двох типів
Уні - 0 на вході, коміс на виході (АТМ)
КДВ - % на вході, 0 на виході
Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:12
Re: Monobank
По номеру карты или первыми 6 цифр определяете тариф карты: Уни или КдВ.
Если зачисление 0,5 %, то это КдВ.
Предлагает. Но не знаю предлагает для всех карт или только КдВ.
КдВ пополняется любыми способами с комиссией (исключение срочные переводы или целевые выплаты, депозиты). Способа обхода нет.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 10:45
Re: Monobank
Сначала сократить кешбэки, теперь без предупреждения убрали кредитование. Что-то не очень радуют в последнее время(((
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