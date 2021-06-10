а что убрали по кредитованию?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:14
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:09
Недавно добавленный кредит наличными.
И оплаты в рассрочку ограничили сроком "за последние три дня". При этом кнопка перевода в рассрочку на операциях осталась, но она не работает. Список операций доступных к переводу в рассрочку надо смотреть на вкладке самой рассрочки. Как вариант теперь можно заранее указать сумму рассрочки и следующая операция будет отправлена в рассрочку автоматом - тоесть почти как с оплатой частями, только уже в любом магазине.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:20
Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/
Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество.
Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам?
Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту?
Послушаю совети.
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