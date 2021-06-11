accord_trading_ltd написав:Сначала сократить кешбэки, теперь без предупреждения убрали кредитование. Что-то не очень радуют в последнее время(((
а что убрали по кредитованию?
Недавно добавленный кредит наличными.
И оплаты в рассрочку ограничили сроком "за последние три дня". При этом кнопка перевода в рассрочку на операциях осталась, но она не работает. Список операций доступных к переводу в рассрочку надо смотреть на вкладке самой рассрочки. Как вариант теперь можно заранее указать сумму рассрочки и следующая операция будет отправлена в рассрочку автоматом - тоесть почти как с оплатой частями, только уже в любом магазине.
Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/ Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество. Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам? Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту? Послушаю совети.
accord_trading_ltd написав:Сначала сократить кешбэки, теперь без предупреждения убрали кредитование. Что-то не очень радуют в последнее время(((
а что убрали по кредитованию?
Недавно добавленный кредит наличными.
И оплаты в рассрочку ограничили сроком "за последние три дня". При этом кнопка перевода в рассрочку на операциях осталась, но она не работает. Список операций доступных к переводу в рассрочку надо смотреть на вкладке самой рассрочки. Как вариант теперь можно заранее указать сумму рассрочки и следующая операция будет отправлена в рассрочку автоматом - тоесть почти как с оплатой частями, только уже в любом магазине.
Goodman написав:Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/ Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество. Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам? Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту? Послушаю совети.
Goodman написав:Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/ Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество. Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам? Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту? Послушаю совети.
по альфе в фокстроте или цитрусе) ИМХО - Samsung
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 11 чер, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
И оплаты в рассрочку ограничили сроком "за последние три дня". При этом кнопка перевода в рассрочку на операциях осталась, но она не работает. Список операций доступных к переводу в рассрочку надо смотреть на вкладке самой рассрочки. Как вариант теперь можно заранее указать сумму рассрочки и следующая операция будет отправлена в рассрочку автоматом - тоесть почти как с оплатой частями, только уже в любом магазине.
Goodman написав:Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/ Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество. Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам? Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту? Послушаю совети.
Тяжело давать подобные советы, т.к у каждого свои приоритеты в телефонах. Я себе беру не слишком крупные, чтобы нормально в карманы влезал, последний раз остановился на Samsung Galaxy s10e, вполне доволен С телефонами чаще приходится брать за кеш, дешевле, несмотря на все кешбеки, предпочитаю в Stylus
В Стилусе оплата картой - как п2п перевод. Мутная контора, из принципа ничего не покупаю, из за оплаты. Цитрус- 5% Укрсиб, 200грн серт. Бильше. 2% ещё какая-то промакция. На Redmi9 4/64/ 3799 норм цена, почти как на Али. Но сразу и с гарантией.