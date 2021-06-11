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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2255225622572258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 18:14

  accord_trading_ltd написав:Сначала сократить кешбэки, теперь без предупреждения убрали кредитование. Что-то не очень радуют в последнее время(((

а что убрали по кредитованию?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:09

  Shaman написав:
  accord_trading_ltd написав:Сначала сократить кешбэки, теперь без предупреждения убрали кредитование. Что-то не очень радуют в последнее время(((

а что убрали по кредитованию?

Недавно добавленный кредит наличными.

И оплаты в рассрочку ограничили сроком "за последние три дня". При этом кнопка перевода в рассрочку на операциях осталась, но она не работает. Список операций доступных к переводу в рассрочку надо смотреть на вкладке самой рассрочки. Как вариант теперь можно заранее указать сумму рассрочки и следующая операция будет отправлена в рассрочку автоматом - тоесть почти как с оплатой частями, только уже в любом магазине.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:20

Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/
Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество.
Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам?
Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту?
Послушаю совети. :?: :oops:
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Shaman написав:
  accord_trading_ltd написав:Сначала сократить кешбэки, теперь без предупреждения убрали кредитование. Что-то не очень радуют в последнее время(((

а что убрали по кредитованию?

Недавно добавленный кредит наличными.

И оплаты в рассрочку ограничили сроком "за последние три дня". При этом кнопка перевода в рассрочку на операциях осталась, но она не работает. Список операций доступных к переводу в рассрочку надо смотреть на вкладке самой рассрочки. Как вариант теперь можно заранее указать сумму рассрочки и следующая операция будет отправлена в рассрочку автоматом - тоесть почти как с оплатой частями, только уже в любом магазине.

это я уже писал
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5240473#p5240473
теперь ни снятие наличных, ни пополнение карты нельзя переводить в рассрочку - возможно, это стал самый простой способ выводить деньги, а потом - в просрочку
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:26

Re: Monobank

  Goodman написав:Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам?
сиреневый апле 12
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:27

  Goodman написав:Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/
Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество.
Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам?
Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту?
Послушаю совети. :?: :oops:


Советую Нокиа с NFС
https://eldorado.ua/smartfon-nokia-g20- ... p71337276/
все магазы держат одинаково, так что берите 5% в Элтдорадо

хотя на хотлайне встречаются варианты
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:27

  Goodman написав:Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/
Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество.
Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам?
Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту?
Послушаю совети. :?: :oops:

по альфе в фокстроте или цитрусе)
ИМХО - Samsung
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 11 чер, 2021 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 19:28

  Shaman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Shaman написав:а что убрали по кредитованию?

Недавно добавленный кредит наличными.

И оплаты в рассрочку ограничили сроком "за последние три дня". При этом кнопка перевода в рассрочку на операциях осталась, но она не работает. Список операций доступных к переводу в рассрочку надо смотреть на вкладке самой рассрочки. Как вариант теперь можно заранее указать сумму рассрочки и следующая операция будет отправлена в рассрочку автоматом - тоесть почти как с оплатой частями, только уже в любом магазине.

это я уже писал
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5240473#p5240473
теперь ни снятие наличных, ни пополнение карты нельзя переводить в рассрочку - возможно, это стал самый простой способ выводить деньги, а потом - в просрочку

Ну вот для многих это стало сюрпризом. Судя по отзывам тут и на Минфине.

Меня лично волнует только кнопка, и то скорей как программиста - не люблю когда что-то не работает :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:19

Re: Monobank

Goodman написав:Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/
Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество.
Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам?
Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту?
Послушаю совети. :?: :oops:
Тяжело давать подобные советы, т.к у каждого свои приоритеты в телефонах. Я себе беру не слишком крупные, чтобы нормально в карманы влезал, последний раз остановился на Samsung Galaxy s10e, вполне доволен
С телефонами чаще приходится брать за кеш, дешевле, несмотря на все кешбеки, предпочитаю в Stylus
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:45

Re: Monobank

В Стилусе оплата картой - как п2п перевод. Мутная контора, из принципа ничего не покупаю, из за оплаты. Цитрус- 5% Укрсиб, 200грн серт. Бильше. 2% ещё какая-то промакция. На Redmi9 4/64/ 3799 норм цена, почти как на Али. Но сразу и с гарантией.
lel
 
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