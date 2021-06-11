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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2256225722582259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:34

  lel написав:В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.


В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 06:40

  wildlynx написав:
  lel написав:В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.


В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.

Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було.
kreuz
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Повідомлень: 3025
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 07:56

Re: Monobank

kreuz написав:
  wildlynx написав:
  lel написав:В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.


В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.

Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було.
При оплате картой, действительно, ставили выше цену, а горячка сказала, что будет как перевод. На этом и остановился.
Хорошо, что не перевод.
lel
 
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  #<1 ... 2256225722582259
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