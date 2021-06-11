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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2256225722582259 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 115 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 7 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 11 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 48 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 37% 43 Всього голосів : 115 Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:34 lel написав: В Стилусе оплата картой - как п2п перевод. В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.



В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил. В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил. wildlynx Повідомлень: 112 З нами з: 14.04.16 Подякував: 98 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 06:40 wildlynx написав: lel написав: В Стилусе оплата картой - как п2п перевод. В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.



В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил. В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.

Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було. Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було. kreuz

Повідомлень: 3025 З нами з: 10.12.07 Подякував: 159 раз. Подякували: 222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 07:56 Re: Monobank kreuz написав: wildlynx написав: lel написав: В Стилусе оплата картой - как п2п перевод. В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.



В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил. В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.

Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було. Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було. При оплате картой, действительно, ставили выше цену, а горячка сказала, что будет как перевод. На этом и остановился.

Хорошо, что не перевод. При оплате картой, действительно, ставили выше цену, а горячка сказала, что будет как перевод. На этом и остановился.Хорошо, что не перевод. lel Повідомлень: 2914 З нами з: 10.12.13 Подякував: 1032 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2256225722582259 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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