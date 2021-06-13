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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:34
lel написав:
В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.
В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.
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wildlynx
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Додано: Суб 12 чер, 2021 06:40
wildlynx написав: lel написав:
В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.
В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.
Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було.
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kreuz
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Додано: Суб 12 чер, 2021 07:56
kreuz написав: wildlynx написав: lel написав:
В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.
В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.
Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було.
При оплате картой, действительно, ставили выше цену, а горячка сказала, что будет как перевод. На этом и остановился.
Хорошо, что не перевод.
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lel
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Додано: Суб 12 чер, 2021 21:13
Goodman написав:
Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/
Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество.
Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам?
Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту?
Послушаю совети.
Если сам телефон устраивает купите батарею NOHON на али или на Olx и поменяйте, делов-то.
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Lazy
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Додано: Суб 12 чер, 2021 21:26
Lazy написав:
Если сам телефон устраивает купите батарею
Ходил в ремонт, мужик сказал - он тебя не устроит, не стоит покупать АКБ.
Возьми редмі.
Нокию не советует, т к Нокиа только хорошо делает кнопочние.
Уже на розетке начали цени "проседать", жду волну по других лавках.
Опит с аккордом подучил , нужно стремится вперед.
(после очередного релиза приложухи аккорда , "мой" со своей осью и камнем випал из списка , ІТ допиливала приложуху под такой уникум. )
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Goodman
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Додано: Нед 13 чер, 2021 18:53
Офтоп, так офтоп ! ) А поділіться, у кого як на яких телефонах НФС працює - читав, що у сяомі виникають іноді проблеми з оплатою за допомогою НФС, ZTE - не надто сильний сигнал - потрібно підносити впритул до терміналу, і занадто часто навіть при разблокованому смартфоні запрошує повторно пароль. А у кого який досвід з вашими смартами при оплаті НФС на терміналах в магазах? Щоб підібрати телефон з найменш проблебним НФС модулем.
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1finanсier
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Додано: Нед 13 чер, 2021 18:56
1finanсier написав:
Офтоп, так офтоп ! ) А поділіться, у кого як на яких телефонах НФС працює - читав, що у сяомі виникають іноді проблеми з оплатою за допомогою НФС, ZTE - не надто сильний сигнал - потрібно підносити впритул до терміналу, і занадто часто навіть при разблокованому смартфоні запрошує повторно пароль. А у кого який досвід з вашими смартами при оплаті НФС на терміналах в магазах? Щоб підібрати телефон з найменш проблебним НФС модулем.
У меня на сяоми никогда не было проблем.
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velvet
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Додано: Нед 13 чер, 2021 20:48
1finanсier написав:
читав, що у сяомі виникають іноді проблеми з оплатою за допомогою НФС
У этого производителя в настройках NFC можно выбрать расположение элемента безопасности (кошелек HCE/SIM). Вот при выборе SIM валидаторы в городском транспорте никак не реагировали на телефон.
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MASolomko
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Додано: Нед 13 чер, 2021 22:07
MASolomko написав: 1finanсier написав:
читав, що у сяомі виникають іноді проблеми з оплатою за допомогою НФС
У этого производителя в настройках NFC можно выбрать расположение элемента безопасности (кошелек HCE/SIM). Вот при выборе SIM валидаторы в городском транспорте никак не реагировали на телефон.
То что вы выставили,чтобы и валидаторы и терминалы видели телефон, у меня тоже стоит Sim пока только через терминалы проверял.
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melkh
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