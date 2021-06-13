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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2256225722582259

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Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:34

  lel написав:В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.


В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 06:40

  wildlynx написав:
  lel написав:В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.


В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.

Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 07:56

Re: Monobank

kreuz написав:
  wildlynx написав:
  lel написав:В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.


В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.

Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було.
При оплате картой, действительно, ставили выше цену, а горячка сказала, что будет как перевод. На этом и остановился.
Хорошо, что не перевод.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:13

Re: Monobank

Goodman написав:Угас мой смартфонний китайченок. Bad battery/
Батарея только на АЛИ , и х... знает какое там качество.
Какой брать чтоби не прогадать, учитивая что все катится к приложухам?
Что лучше - взять по моно в ельдорадо с КБ 5% или безпроцентний по паспорту?
Послушаю совети. :?: :oops:
Если сам телефон устраивает купите батарею NOHON на али или на Olx и поменяйте, делов-то.
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:26

Re: Monobank

  Lazy написав:Если сам телефон устраивает купите батарею


Ходил в ремонт, мужик сказал - он тебя не устроит, не стоит покупать АКБ.
Возьми редмі.
Нокию не советует, т к Нокиа только хорошо делает кнопочние.
Уже на розетке начали цени "проседать", жду волну по других лавках.
Опит с аккордом подучил , нужно стремится вперед.
(после очередного релиза приложухи аккорда , "мой" со своей осью и камнем випал из списка , ІТ допиливала приложуху под такой уникум. )
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:53

Re: Monobank

Офтоп, так офтоп ! ) А поділіться, у кого як на яких телефонах НФС працює - читав, що у сяомі виникають іноді проблеми з оплатою за допомогою НФС, ZTE - не надто сильний сигнал - потрібно підносити впритул до терміналу, і занадто часто навіть при разблокованому смартфоні запрошує повторно пароль. А у кого який досвід з вашими смартами при оплаті НФС на терміналах в магазах? Щоб підібрати телефон з найменш проблебним НФС модулем.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 18:56

  1finanсier написав:Офтоп, так офтоп ! ) А поділіться, у кого як на яких телефонах НФС працює - читав, що у сяомі виникають іноді проблеми з оплатою за допомогою НФС, ZTE - не надто сильний сигнал - потрібно підносити впритул до терміналу, і занадто часто навіть при разблокованому смартфоні запрошує повторно пароль. А у кого який досвід з вашими смартами при оплаті НФС на терміналах в магазах? Щоб підібрати телефон з найменш проблебним НФС модулем.

У меня на сяоми никогда не было проблем.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 20:48

Re: Monobank

  1finanсier написав:читав, що у сяомі виникають іноді проблеми з оплатою за допомогою НФС
У этого производителя в настройках NFC можно выбрать расположение элемента безопасности (кошелек HCE/SIM). Вот при выборе SIM валидаторы в городском транспорте никак не реагировали на телефон.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:07

  MASolomko написав:
  1finanсier написав:читав, що у сяомі виникають іноді проблеми з оплатою за допомогою НФС
У этого производителя в настройках NFC можно выбрать расположение элемента безопасности (кошелек HCE/SIM). Вот при выборе SIM валидаторы в городском транспорте никак не реагировали на телефон.


То что вы выставили,чтобы и валидаторы и терминалы видели телефон, у меня тоже стоит Sim пока только через терминалы проверял.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 06:03

Re: Monobank

melkh, в том-то и дело, что выборе "SIM" терминалы в магазинах видят, а валидаторы (те же POS-терминалы) нет. Насколько я понимаю, есть SIM-карты с NFC модулем и настройка рассчитана для них.
MASolomko
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