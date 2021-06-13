lel написав:В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.
В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.
lel написав:В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.
В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.
Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було.
lel написав:В Стилусе оплата картой - как п2п перевод.
В прошлогоднюю "черную пятницу" оплатил пару покупок через сайт - пошли как purchase (mcc 5399), хоть и с комиссией (в смысле, цену выставили больше, чем наличными, не комиссия банка), но и кешбек пришел, и Альфа в беспроцентную рассрочку перевела - не похоже на p2p. Может, уже что-то и поменяли, в этом году еще там не платил.
Раніше в них МСС 5732 було (техніка), р2р не траплялося. А от ціну за оплату карткою вищу ставили здавна, ще у 2019 році так було.
При оплате картой, действительно, ставили выше цену, а горячка сказала, что будет как перевод. На этом и остановился. Хорошо, что не перевод.
MASolomko написав:melkh, в том-то и дело, что выборе "SIM" терминалы в магазинах видят, а валидаторы (те же POS-терминалы) нет. Насколько я понимаю, есть SIM-карты с NFC модулем и настройка рассчитана для них.
MASolomko написав:melkh, в том-то и дело, что выборе "SIM" терминалы в магазинах видят, а валидаторы (те же POS-терминалы) нет. Насколько я понимаю, есть SIM-карты с NFC модулем и настройка рассчитана для них.