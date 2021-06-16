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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 07:47
vovareuckij написав:
Тут кредитный лимит банк сам увеличивает или надо просить?
Просить. На карте войти в настройки там "Настройка лимитов" и "Повысить кредитный лимит" (ну или понизить есои надо). Также можно попытаться поменять лимиты на рассрочку. Но дадут или нет - это только от самого мони зависит
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