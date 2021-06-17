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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2257225822592260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:47

  vovareuckij написав:Тут кредитный лимит банк сам увеличивает или надо просить?

Просить. На карте войти в настройки там "Настройка лимитов" и "Повысить кредитный лимит" (ну или понизить есои надо). Также можно попытаться поменять лимиты на рассрочку. Но дадут или нет - это только от самого мони зависит
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:12

vovareuckij
мне сами увеличили, что интересно сначала приват накинул после открытия карты моно, а потом моно добавил, чтоб было больше, чем у привата ))
Elza
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:52

  Elza написав:vovareuckij
мне сами увеличили, что интересно сначала приват накинул после открытия карты моно, а потом моно добавил, чтоб было больше, чем у привата ))

Залежить від 1000 факторів. Я оформив моню майже за рік після запуску (коли з'явився у моєму місті), з тих пір КЛ не змінювався. З іншого боку, тоді налили непогано і більше мені поки не треба було, особливо після зміни підходу до нарахування КБ.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:13

Re: Monobank

  vovareuckij написав:Тут кредитный лимит банк сам увеличивает или надо просить?

Мені коли був клієнтом більше року, дуже активно користувався карткою і дуже було треба, то більше 15 тис. ніяк не хотіли давати, хоча просив регулярно. Пізніше, коли відкрив багато інших карток самі збільшили до 45 тис.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:15

  vovareuckij написав:Тут кредитный лимит банк сам увеличивает или надо просить?

"Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!" :D
Shaman
 
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