Просить. На карте войти в настройки там "Настройка лимитов" и "Повысить кредитный лимит" (ну или понизить есои надо). Также можно попытаться поменять лимиты на рассрочку. Но дадут или нет - это только от самого мони зависит
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Додано: Чет 17 чер, 2021 07:47
Просить. На карте войти в настройки там "Настройка лимитов" и "Повысить кредитный лимит" (ну или понизить есои надо). Также можно попытаться поменять лимиты на рассрочку. Но дадут или нет - это только от самого мони зависит
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:12
vovareuckij
мне сами увеличили, что интересно сначала приват накинул после открытия карты моно, а потом моно добавил, чтоб было больше, чем у привата ))
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:52
Залежить від 1000 факторів. Я оформив моню майже за рік після запуску (коли з'явився у моєму місті), з тих пір КЛ не змінювався. З іншого боку, тоді налили непогано і більше мені поки не треба було, особливо після зміни підходу до нарахування КБ.
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:13
Re: Monobank
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:15
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:24
Re: Monobank
а куда делись сообщения за последние две недели в этой ветке?
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:39
Re: Monobank
сообщений не было
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