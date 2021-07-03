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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
11
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
48
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
43
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:03

Гороховский пишет

Возвращаем рассрочку из выписки. По новым тратам уже сегодня будет работать без ограничения 3 дня. По старым на следующей неделе. Переводить можно только покупки в магазинах и интернете. Кэш и p2p переводить пока не будем разрешать.

Перераспределение лимитов тоже возвращаем, но пока перераспределять можно только с лимита карты на лимит рассрочки. С лимита рассрочки на лимит на карту пока перераспределение доступно только тем, кто ранее перераспределил лимит карты на лимит рассрочки
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:01

  Vorlon написав:
Возвращаем рассрочку из выписки. По новым тратам уже сегодня будет работать без ограничения 3 дня. По старым на следующей неделе. Переводить можно только покупки в магазинах и интернете. Кэш и p2p переводить пока не будем разрешать.

Перераспределение лимитов тоже возвращаем, но пока перераспределять можно только с лимита карты на лимит рассрочки. С лимита рассрочки на лимит на карту пока перераспределение доступно только тем, кто ранее перераспределил лимит карты на лимит рассрочки

Спасибо. Воспользовался.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:06

  Vorlon написав:
Возвращаем рассрочку из выписки. По новым тратам уже сегодня будет работать без ограничения 3 дня. По старым на следующей неделе. Переводить можно только покупки в магазинах и интернете. Кэш и p2p переводить пока не будем разрешать.

Перераспределение лимитов тоже возвращаем, но пока перераспределять можно только с лимита карты на лимит рассрочки. С лимита рассрочки на лимит на карту пока перераспределение доступно только тем, кто ранее перераспределил лимит карты на лимит рассрочки

коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:44

Re: Monobank

  Shaman написав:коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.
Коммуналку платить моней "дорого" - кишмиша нет ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:05

  Flamingo написав:
  Shaman написав:коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.
Коммуналку платить моней "дорого" - кишмиша нет ;)


а сиббас здох(( и чем тогда, 5% моно Идеей на онлайн платежи, но коммуналка у них не идет((
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:15

  melkh написав:
  Flamingo написав:
  Shaman написав:коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.
Коммуналку платить моней "дорого" - кишмиша нет ;)


а сиббас здох(( и чем тогда, 5% моно Идеей на онлайн платежи, но коммуналка у них не идет((

ПУМБ в счет кредитных 5%
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:15

здесь же вроде рассрочка платной была?
или сделали халявной?
под акцию типа альфа пумб?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:21

  v57 написав:здесь же вроде рассрочка платной была?
или сделали халявной?
под акцию типа альфа пумб?

пока платная
альфа и пумб набивают клиентов, моно уже перебирает :D

просто недавно Моно резко правила рассрочки ужесточил - наверное увидел негативные тенденции как результат этого, и сдал назад...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:24

  Shaman написав:коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.

А смысл платить 1,9% в месяц?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:26

  Shaman написав:сдал назад...

В день введения бесплатных рассрочек на Альфе. Совпадение? Не думаю...
Vorlon
 
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