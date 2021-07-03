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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:03
Возвращаем рассрочку из выписки. По новым тратам уже сегодня будет работать без ограничения 3 дня. По старым на следующей неделе. Переводить можно только покупки в магазинах и интернете. Кэш и p2p переводить пока не будем разрешать.
Перераспределение лимитов тоже возвращаем, но пока перераспределять можно только с лимита карты на лимит рассрочки. С лимита рассрочки на лимит на карту пока перераспределение доступно только тем, кто ранее перераспределил лимит карты на лимит рассрочки
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Vorlon
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:01
Vorlon написав:
Возвращаем рассрочку из выписки. По новым тратам уже сегодня будет работать без ограничения 3 дня. По старым на следующей неделе. Переводить можно только покупки в магазинах и интернете. Кэш и p2p переводить пока не будем разрешать.
Перераспределение лимитов тоже возвращаем, но пока перераспределять можно только с лимита карты на лимит рассрочки. С лимита рассрочки на лимит на карту пока перераспределение доступно только тем, кто ранее перераспределил лимит карты на лимит рассрочки
Спасибо. Воспользовался.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:06
Vorlon написав:
Возвращаем рассрочку из выписки. По новым тратам уже сегодня будет работать без ограничения 3 дня. По старым на следующей неделе. Переводить можно только покупки в магазинах и интернете. Кэш и p2p переводить пока не будем разрешать.
Перераспределение лимитов тоже возвращаем, но пока перераспределять можно только с лимита карты на лимит рассрочки. С лимита рассрочки на лимит на карту пока перераспределение доступно только тем, кто ранее перераспределил лимит карты на лимит рассрочки
коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.
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Shaman
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Додано: Суб 03 лип, 2021 17:44
Shaman написав:
коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.
Коммуналку платить моней "дорого" - кишмиша нет
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Flamingo
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Додано: Суб 03 лип, 2021 19:15
melkh написав: Flamingo написав: Shaman написав:
коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.
Коммуналку платить моней "дорого" - кишмиша нет
а сиббас здох(( и чем тогда, 5% моно Идеей на онлайн платежи, но коммуналка у них не идет((
ПУМБ в счет кредитных 5%
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Shaman
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Додано: Суб 03 лип, 2021 19:15
здесь же вроде рассрочка платной была?
или сделали халявной?
под акцию типа альфа пумб?
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v57
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Додано: Суб 03 лип, 2021 19:21
v57 написав:
здесь же вроде рассрочка платной была?
или сделали халявной?
под акцию типа альфа пумб?
пока платная
альфа и пумб набивают клиентов, моно уже перебирает
просто недавно Моно резко правила рассрочки ужесточил - наверное увидел негативные тенденции как результат этого, и сдал назад...
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Shaman
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Додано: Суб 03 лип, 2021 19:24
Shaman написав:
коммуналку тоже можно переводить в рассрочку.
А смысл платить 1,9% в месяц?
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Vorlon
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Додано: Суб 03 лип, 2021 19:26
Shaman написав:
сдал назад...
В день введения бесплатных рассрочек на Альфе. Совпадение? Не думаю...
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